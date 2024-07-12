Молодіжна збірна України з розгрому Вірменії розпочала Євробаскет-2024
Збірна України U-20 впевнено здолала вірменських однолітків на старті чемпіонату Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Євробаскет-2023 U-20, Дивізіон B, група C
Вірменія – Україна – 60:93 (17:23, 10:24, 24:21, 9:25)
У дебюті зустрічі команди діяли на рівних. Утім, зі середини чверті "синьо-жовті" пішли у відрив. На піку перевага підопічних Валерія Плеханова склала 9 пунктів. Щоправда, вірменські баскетболісти зуміли скоротити відставання на третину.
А ось другу десятихвилинку збірна України U-20 розпочала з надпотужного відрізку (10:0). Після невеликої паузи "синьо-жовті" продовжили нарощувати гандикап. Зрештою, на велику перерву вітчизняні баскетболісти пішли з перевагою +20.
У третій чверті українці дозволили Вірменії U-20 трохи скоротити відставання. Однак, ця пауза стала прологом до нового наступу в останній десятихвилинці. Хлопці Плеханова просто зім'яли кавказців і завершили матч із 33-очковою перевагою.
Лаври найрезультативнішого баскетболіста в складі української молодіжки розділили Кирило Скутельник і Павло Карасьов, які набрали по 14 пунктів. Ще 13 очок у скарбничку "синьо-жовтих" додав Данііл Сіпало, а син Віталія Кличка Максим набрав 11 балів. Наступний матч Україна U-20 проведе проти молодіжки Молдови 13 липня.
До слова, раніше "Дніпро" отримав схвалення на виступ у Кубку Європи ФІБА.
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