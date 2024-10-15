Молодіжна збірна України поступилася сербам та вийшла на Євро-2025 з другого місця в групі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

Євро U-21, кваліфікація, група F

Сербія U-21 – Україна U-21 – 1:0

Гол: Алексіч, 21

Молодіжна збірна України, яка після серії з восьми перемог поспіль прикро поступилася чотири дні тому Англії (1:2), поставила себе у непросте становище з огляду на боротьбу за перше місце у групі. Тепер вже недостатньо було нічиєї, як у попередньому матчі. Потрібно було обов'язково перемагати.

Сербія навіть теоретично не могла піднятися вище третього місцяі, тому, здавалось, була абсолютно немотивована. Власне дії господарів на початку гри це підтверджували. Балканська збірна повністю віддала ініціативу і м'яч українцям, поставила низький блок, і вся її гра була націлена не те, щоб не пропустити.

Українці розпочали матч дуже впевнено. Повний контроль над грою, момент за моментом. Наші навіть забили вже на 12-й хвилині. Але Краснопір, який буквально заніс м'яч у ворота, перебував у офсайді.

Своєю пасивністю господарі ніби заколисали "синьо-жовтих", підстерегли і забили. Українці надто самовпевнено розпасовувалися біля власних воріт. Варфоломєєв помилився, його обікрав Алексіч, який вийшов сам на сам з Нещеретом і не схибив.

Згодом серби мали ще один вбивчий момент, коли віч-на-віч з нашим голкіпером вийшов вже Шлівіч. Ярмолюк лише в останню мить заблокував удар.

Українці до перерви більше атакували, більше били по воротам, втім реалізувати свою перевагу не змогли. Останню спробу врятувати тайм уже в компенсований час мав Волошин. Але воротар сербів зреагував на його небезпечний штрафний.

Після відпочинку Унаї Мельгоса кинув у бій свіжих Квасницю й Очеретька. Згодом вийшли Хлань і Федор. Перевага "синьо-жовтих" стала ще більш переконливою, втім м'яч у ворота вперто не йшов.

Супермомент на 77-й хвилині мав Квасниця, але він не зміг влучити у порожню рамку з лінії воротарського майданчика. Гості вперто атакували до останньої хвилини, проте це ні до чого не призвело. Дуже прикра поразка, як і в цілому змазаний фініш відбіркової кампанії.

У паралельному поєдинку молоді англійці розтрощили Азербайджан (7:0), і, набравши 25 очок, виграли групу. Україна відстала на один бал та вийшла на Євро-2025 з другого місця.