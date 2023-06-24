Молодіжна збірна України на останніх хвилинах вирвала перемогу над Румунією на Євро-2023

Євро-2023, груповий етап, група B

Румунія U-21 – Україна U-21 – 0:1

Гол: Дікан, 89 (автогол)

Вилучення: Ванат, 90+2 (У, пряма червона картка)

Другий поєдинок на європейській першості "синьо-жовті" розпочали обережно. У перші хвилини на фоні підтримки рідних трибун небезпечніше виглядали румуни. Двічі в епіцентрі подій опинився Мунтяну – спершу він пробив поруч зі стійкою, а потім відправив м'яч у руки Трубіну.

Поступово українська молодіжка перехопила ініціативу. Підопічні Руслана Ротаня почали грати першим номером. Натомість Румунія U-21 намагалася зловити суперника в контратаках. Українці змарнували кілька нагод ще в першій половині.

Герой першого туру Кащук двічі опинився на ударній позиції, але спробами технічними пострілами лівою в дальній кут так і не зміг переграти воротаря. А на 39-й хвилині румунів врятувало лише диво – Криськів п'ятою продовжив передачу Бондаренко з глибини, а Кащук нарешті переграв кіпера, та м'яч зрадницьки пройшов повз стійку.

Перед перервою молодіжка Румунії нагадала про себе в атаці. Марковіч із розвороту класно пробив під поперечину – Трубін у стрибку парирував м'яч. Стандарти ж користі господарям так і не принесли.

На старті другого тайму "синьо-жовті" додали обертів. Ось Сікан перевірив на міцність поперечину, замикаючи простріл Сича з правого флангу. Далі Судаков проекзаменував пильність Тирновану пострілом із середньої дистанції.

У середині 45-хвилинки команди обмінялися напівнагодами. Однак, румун Албу в два дотики не зміг скористатися перспективною передачею Марковіч. Натомість Сікан із правого краю штрафного майданчика не зумів влучити в площину воріт.

У фінальні хвилини збірна України U-21 спробувала затиснути румунів на власній половині. Та м'яч продовжував вперто не йти у ворота господарів. Обвідний удар Бондаренка заблокував оборонець. А постріл Ваната з меж штрафного кіпер відбив ногами.

Зрештою, розв'язка настала на 89-й хвилині. Вівчаренко на лівому фланзі кинув у прорив Брагару, той пройшов до лінії поля і прострілив уздовж воріт. У боротьбі Дікан завадив пробити Ванату, але зрізав м'яч у власні ворота – 0:1!

Нервові фінальні хвилини цифри на табло так і не змінили. Україна U-21 здобула надважливу перемогу, набрала 6 очок у групі та фактично гарантувала вихід у чвертьфінал турніру. Натомість румуни з двома поразками в третьому турі гратимуть за престиж.