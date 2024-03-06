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Молодіжна збірна України оприлюднила склад на матч відбору до Євро-2025: хто в списку

Київ, Середа 06 березня 2024 14:00
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Молодіжна збірна України оприлюднила склад на матч відбору до Євро-2025: хто в списку Фото: Валентин Рубчинський знову отримав виклик до молодіжки (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Керманич збірної України U-21 Унаї Мельгоса визначився з переліком виконавців, які готуватимуться до чергових матчів кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

На березневий збір "синьо-жовтих" запрошені 24 футболісти. У цьому циклі кольори молодіжки захищають гравці 2002 року народження та молодші.

Тренерський штаб передусім поклався на представників чемпіонату України. Виклики до лав команди отримали лише три легіонери – хавбек англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк, вінгер "Лехії" з польського Гданська Максим Хлань і опорник "Слована" з чеського Ліберця Іван Варфоломєєв. Решта представляють "Ворсклу", "Динамо", "Дніпро-1", "Зорю", "Полісся", "Рух", "Чорноморець" і "Оболонь".

Збір Україна U-21 проведе на турецькій землі. На 22 березня запланований спаринг із олімпійською збірною Марокко в Антальї. Натомість 26 березня "синьо-жовті" зіграють проти Азербайджану U-21 матч кваліфікації до Євро-2025.

Склад молодіжної збірної України на березневі матчі:

Воротарі: Ісенко, Нещерет, Кінарейкін

Захисники: Крупський, Вівчаренко, Батагов, Смоляков, Роман, Слюбик, Салюк

Півзахисники: Ярмолюк, Павлюк, Волошин, Царенко, Рубчинський, Очеретько, Яцик, Хлань, Крушинський, Квасниця, Варфоломєєв, Брагару

Нападники: Горбач, Краснопір

Молодіжна збірна України оприлюднила склад на матч відбору до Євро-2025: хто в списку

Українська молодіжка після п'яти турів іде лідером групи F. Підопічні Мельгоси набрали максимальні 15 очок. На другій сходинці розташувалася збірна Англії U-21 (12 пунктів). На третій позиції – Сербія U-21 з дев'ятьма очками. На чемпіонат Європи гарантовано потрапить переможець секстету.

До слова, раніше Шевченко-молодший отримав виклик до юнацької збірної України вперше з набуття громадянства.

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