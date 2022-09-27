Молодіжна збірна України з хет-триком Сікана обіграла словаків і вийшла на Євро-2023

Євро-2023 U-21, кваліфікація, плей-офф, матчі-відповіді

Україна U-21 – Словаччина U-21 – 3:0 (перший матч – 2:3)

Голи: Сікан, 48, 54, 66

Хоч підопічні Руслана Ротаня взяли м'яч під контроль із перших хвилин, та першими момент створили гості. Після помилки українців в обороні на ударній позиції опинився Суслов, але Трубін впіймав намертво м'яч після його пострілу з меж штрафного.

Українська молодіжка відповіла в середині тайму. Це Сич у карній зоні словаків отримав передачу Сікана та не зміг переграти кіпера в ближньому бою. "Соколи" згодом організували подвійний момент – Трубін впорався з ще одним ударом Суслова, а після закидання Капраліка на дальню стійку ніхто не зміг акцентовано пробити.

Шокувала суперника збірна України U-21 на старті другої половини. Упродовж якихось шести хвилин Сікан зумів оформити дубль. Спершу форвард "Шахтаря" замкнув простріл Сича після класної передачі Судакова, а на 54-й хвилині зіграв на добиванні після реакції кіпера на удар головою Драмбаєва впритул!

Після двох забитих м'ячів "синьо-жовті" віддали ініціативу Словаччині U-21. Мовляв, тепер їхній час показати себе. Гості почали "вантажити" штрафний майданчик українців кросами та закиданнями, але оборона на чолі з Трубіним діяла злагоджено.

А на 66-й хвилині збірна України U-21 ефектно покарала словаків втретє. Криськів обікрав опонента та розігнав атаку "синьо-жовтих", а на вході в карну зону суперника відкинув праворуч Сікану – нападник знову не схибив і довів рахунок до розгромного.

Розчарована словацька молодіжка пішла вперед, аби забити бодай гол престижу. Найкраща нагода для нього виникла на 75-й хвилині. З перспективного штрафного перед півколом карної зони Суслов влучив у стійку. Натомість добивання Оберта пройшло в лічених сантиметрах від воріт.

Фінальні хвилини пройшли на зустрічних курсах і в боротьбі на межі фолу. Та попри бажання і наявність напівнагод в обох колективів, більше голів глядачі не побачили. Отже, збірна України U-21 наступного літа поїде на континентальний форум.