ua en ru
Чт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Молоді українські лікарі можуть оформити виплату в 200 тис. гривень

Україна, Четвер 25 вересня 2025 03:43
UA EN RU
Молоді українські лікарі можуть оформити виплату в 200 тис. гривень Ілюстративне фото: молоді українські лікарі можуть оформити виплату в 200 тис. гривень (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Держава виплатить 200 тис. грн лікарям, які закінчили інтернатуру, за роботу в сільській місцевості та прифронтових регіонах. Програма підтримує фахівців-початківців і доступ до медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства охорони здоров'я.

Уряд України вирішив виділити 200 тис. грн кожному лікарю, який завершив інтернатуру 2025 року, за умови роботи в сільських або прифронтових медзакладах. Виплата поширюється на випускників 20 державних медичних університетів і спрямована на підтримку професійного старту та поліпшення доступу до медичної допомоги в громадах, де вона особливо необхідна.

Як оформити виплату

Щоб отримати виплату, лікар має обрати вакансію на Єдиному вебпорталі вакансій медичних працівників, переконатися, що укомплектованість посад закладу не перевищує 75%, та укласти договір щонайменше на три роки. Також допускається оформлення договору з медзакладом, де лікар уже працює, якщо умови дотримано.

Необхідні документи

До 10 жовтня медик має подати до університету, де проходив інтернатуру, заяву на ім'я ректора, лист-підтвердження від медустанови, копії диплома та сертифіката (якщо відсутні в базі), документи про трудову діяльність і копію укладеного договору. Подання можливе особисто або електронною поштою.

Умови повернення та виключення

Виплата підлягає поверненню в разі дострокового звільнення за власним бажанням або порушення обов'язків. Повернення не потрібне в разі закриття медичної спеціальності, форс-мажору, інвалідності або призову в армію.

Програма поширюється на 20 вищих медичних навчальних закладів, включаючи Національний медичний університет ім. Богомольця, Львівський медичний університет ім. Богомольця. Богомольця, Львівський медичний університет ім.. Галицького, Вінницький і Тернопільський університети, Харківський і Київський університети, Одеський і Дніпровський університети та інші.

Нагадуємо, що на тимчасово окуповані території України знову прибули російські медики, цього разу з Калмикії. Місцеві лікарі продовжують відмовлятися співпрацювати з окупантами та залишають регіон, що змушує загарбників залучати фахівців ззовні, щоб компенсувати дефіцит кадрів і приховати реальний стан справ.

Зазначимо, що з 17 вересня 2025 року в Польщі змінилися правила доступу до медичних послуг. Тепер пацієнти можуть напряму звертатися до низки фахівців без попереднього направлення від сімейного лікаря, що спрощує отримання необхідної допомоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лікарі Виплати
Новини
"У нас немає товстих ракет для парадів". Зеленський звинуватив Росію в гонці озброєння
"У нас немає товстих ракет для парадів". Зеленський звинуватив Росію в гонці озброєння
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"