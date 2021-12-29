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Молодежный чемпионат мира по хоккею отменен, - IIHF

Автор: Анна Полисученко

Совет Международной федерации хоккея отменил молодежный чемпионат мира в Канаде. Причина - множественные случаи заражения коронавирусом среди хоккеистов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на IIHF.

Несколько федераций хоккея, чьи сборные играли в Канаде, потребовали принять такое решение от IIHF, поскольку турнир начал противоречить спортивным принципам. Три матча были отменены - сборным США, Чехии и России были засчитаны технические поражения. Некоторые хоккеисты команд сдали положительные тесты на коронавирус.

Чемпионат мира среди молодежных сборных проходил в канадских городах Эдмонтоне и Ред-Дире. Матчи начались 26 декабря и должны были продлиться до 5 января.

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хоккей