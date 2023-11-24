Молода зірка НБА зіпсував репутацію стосунками з неповнолітньою: як його покарають

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MrLegend .

21-річний австралієць опинився в епіцентрі гучного скандалу. У мережі з'явилися спільні зі старшокласницею світлини та відео баскетболіста.

Гідді підозрюють у стосунках із неповнолітньою на ім'я Лів Кук. Вона нібито досі навчається в школі Ньюпорт-Гарбор у Каліфорнії. Імовірний вік подружки оборонця "Тандер" – 17 років. На одному з відео Гідді назвав неповнолітню своєю дівчиною і розповів, що зараз повезе її до себе. Натомість Кук викладала фото пари з відвертим підписом "Щойно потр*халася з Джошем Гідді".

Якщо згадані факти підтвердяться, то на зірку "Оклахоми" чекають серйозні проблеми. Вік згоди в Каліфорнії становить 18 років, отже дорослий може бути притягнений до кримінальної відповідальності за сексуальний зв'язок із неповнолітньою. Залежно від обставин Гідді "світить" до 12-ти місяців у в'язниці та/або штраф 1 тисяча доларів чи до чотирьох років ув'язнення в державній тюрмі.

Хто такий Джош Гідді

Уродженець австралійського Мельбурна, на дорослому рівні дебютував у складі "Аделаїди-36". На драфті НБА-2021 обраний "Оклахомою" під 6-м номером.

Розпочав третій сезон поспіль у складі "Тандер". Потрапив до другої збірної новачків за підсумками дебютного року під егідою асоціації. Наймолодший в історії НБА автор тріпл-даблу (19 років, 84 дні). У складі збірної Австралії U-17 тріумфував на Океанобаскеті-2019.

Виріс у сім'ї професіональних баскетболістів. Батько Воррік довгі роки захищав кольори "Мельбурн Тайгерс", а мати виступала в жіночій Національній баскетбольній лізі Австралії. У міжсезоння Гідді преса назвала "єдиним незайманим асоціації".