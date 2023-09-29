Молочні підприємства України виступають за вільну торгівлю з Польщею

Попри політичний конфлікт між Україною та Польщею по зерну, молочні підприємства виступають за вільну торгівлю з Польщею та проти будь яких її обмежень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора Спілки молочних підприємств України (СМПУ) Арсена Дидуру.
"Ми - за безперешкодну вільну торгівлю і конкуренцію з поляками. Сподіваюся, це стане сигналом для урядів і бізнесів усіх країн ЄС, що молочний бізнес зацікавлений не в протистояннях та конфронтації, і точно не в нагнітанні політичної ситуації між країнами", - каже він.
За словами Дидура, представники Міністерства аграрної політики Польщі і єврокомісар ЄС Януш Войцеховський також виступають за вільну торгівлю між Україною та Польщею у молочному секторі, за конкуренцію, та за те, щоб кожен виробник у рівних умовах доводив споживачу, що варто купувати саме його продукцію.
Підтверджують бажання партнерства та вільної торгівлі між Польщею і Україної виробники молочної продукції. "Поляки з нами абсолютно солідарні в тому, що молочна продукція повинна вільно рухатись з ЄС в Україну, з України в ЄС", - говорить Андрій Табалов, генеральний директор ТОВ "Молочна компанія "Волошкове поле".
Українська та польська молочні галузі розуміють одна одну і готові йти разом, вважає Валентин Запорощук, голова наглядової ради Ічнянського молочно-консервного комбінату.
"Польські молочні асоціації дуже активно просувають продукцію на нові ринки, а польські переробники займають лідируючі позиції в Європі. Тому нам потрібно брати поляків в партнери, в друзі. І разом з ними розвивати нашу галузь. Вони в цьому теж зацікавлені", - стверджує він.
Нагадаємо, під час Міжнародного форуму молочних кооперативів у польському Білостоці, який проходив 20-21 вересня цього року, СМПУ та польські молочні асоціації закликали уряди України та Польщі до конструктивного діалогу задля блага обох країн.
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