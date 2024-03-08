Молочка, м'ясо, шоколад і не лише. Які продукти Україна імпортує з Польщі

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Які продукти завозять в Україну з Польщі

Україна імпортує з Польщі різноманітні товари, серед яких значне місце займають продовольчі.

Як розповіла керівниця відділу маркетингу оптового рику сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович у коментарі виданню, з Польщі завозять макаронні вироби, м'ясо, молочні продукти, а також плоди, ягоди, горіхи, рибу, морепродукти, алкогольні напої та овочі.

Також в Україну імпортують каву, консервовані й морожені овочі, шоколад, корм для тварин, спирт етиловий, сири, борошно та чай, перелічив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка.

За його словами, найбільшим попитом серед споживачів користується польська молочна продукція, а саме – це сири. Проте експерт зауважив, що це стосується сирів не тільки з Польщі, оскільки українці загалом полюбляють імпортні сири.

Згідно з даними Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", Польща залишається найбільшим імпортером аграрної продукції в Україну починаючи з 2017 року. Минулого року на український ринок було поставлено польських товарів на суму 950 млн доларів.

Друга країна за обсягами імпорту в Україну – Туреччина – суттєво відстає (обсяг постачання у 2023 році склав 627 млн доларів).

Фото: на полицях українських супермаркетів є польські м'ясні, молочні продукти, бакалія, овочі та фрукти (Getty Images)

Навіщо імпортувати товар із Польщі, якщо є вітчизняний аналог

Польські продукти в українських магазинах складають велику частку асортименту. Водночас на полицях представлені ті ж групи товарів, але українського виробництва. Так, поряд із вітчизняними яблуками чи ягодами продають польські. Те ж стосується овочів, бакалії, м'ясної продукції.

Для чого імпортувати товари з Польщі, якщо є вітчизняні аналоги, розповіли РБК-Україна експерти.

Аналітик УКАБ Максим Гопка назвав однією з головних причин імпорту те, що собівартість виробництва деякої продукції з-за кордону є меншою.

Зі свого боку Тетяна Попович, керівниця відділу маркетингу оптового сільгоспринку ринку "Шувар" також наголосила на факторах ціноутворення та якості.

"Що стосується імпорту яблук та молочної продукції, то, попри наявність українських аналогів, імпорт цих товарів з Польщі може бути зумовлений кращою ціною, вищою якістю або особливостями споживчого попиту", – зазначила вона.

Ціни на польські та українські продукти в супермаркетах

РБК-Україна порівняло вартість популярних товарів із Польщі та України в магазинах.

Наприклад, м'який сир польського виробництва Piatnica Twoj Smak коштує в "Сільпо" за баночку 150 г – 57,99 грн, український вершковий сир "Молочна гільдія" – 46,99 грн за 150 г.

Скриншот shop.silpo.ua

Польський ваговий сир Гауда в "Ашані" коштує 308 грн/кг, українська Гауда бренду "Кременецькі молочні вироби" – 314 грн/кг.

Ціна на м'ясну консерву Agrico "Туристична" з м'ясом курки 500 г (Польща) у Novus – 79,99 грн, українська куряча консерва "По-домашньому" – 68,99 грн за 500 г.

Спагеті La Pasta (Україна) за пачку 400 г обійдуться у "Форі" в 39,29 грн, польські макаронні вироби Sorenti Spaghetti – 42,9 грн.

Шоколад молочний E.Wedel з Польщі в Сільпо коштує 54,99 грн за плитку 90 г. Щоправда, наразі діє акція – 37,99 грн.

Скриншот shop.silpo.ua

При цьому ціни на український шоколад наступні: молочний "Світоч" – 41,19 грн/85 г, "Корона" – 39,99 грн/90 г, Lacmi від Roshen – 45,69 грн за плитку 90 г.

Заморожена овочева суміш "Весняна" фірми Vici (імпорт із Польщі) у мережі Varus продається за ціною 79,9 грн за пакет 400 г. Українська суміш "Весняна" від "Рудь" – 67,5 грн.