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Молния попала в дом: в Закарпатской области произошел пожар на базе отдыха

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село Белая Церковь, Пятница 16 июля 2021 13:50
Молния попала в дом: в Закарпатской области произошел пожар на базе отдыха Фото: в Закарпатской области произошел пожар (ГСЧС)
Автор: Анастасия Рокитна

В Закарпатской области произошел пожар на базе отдыха. Молния попала в один из домов на территории базы отдыха.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Пожар произошел в здании базы отдыха, расположенной в с. Белая Церковь Тячевского района.

Очевидец сообщил, что молния ударила в антенну на крыше и огонь начал быстро распространяться по деревянному зданию. Потом пламя перекинулось и на пристроенную к базе отдыха деревянную надворную постройку.

В 00:30 пожарным удалось локализовать пожар, в 03:45 - ликвидировать.

"Правоохранительные органы устанавливают окончательную причину пожара и сумму нанесенного ущерба, поскольку огонь уничтожил перекрытие, кровлю и второй этаж гостиницы на площади 150 кв. м, а также кровлю и перекрытие хозяйственного помещения на площади 100 кв. м", - говорится в сообщении.

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