У Молдові завершили пошуки уламків ракети, що впала 16 лютого: перші висновки

У Молдові завершили пошуки уламків ракети, виявленої 16 лютого після того, як РФ вкотре вдалася до масованого обстрілу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

Як зазначили у відомстві, прикордонна поліція порушила кримінальну справу, яку разом із зібраними матеріалами передадуть до прокуратури.

Там також розповіли, що залишки ракети зберігаються на території сектору прикордонної поліції КПП Ларга. Згодом їх відправлять на експертизу.

За даними МВС Молдови, знайдені на кордоні з Україною уламки ракети "не становлять жодної небезпеки".

Нагадаємо, 16 лютого у Молдові знову виявили уламки ракети біля кордону з Україною. На цей раз їх виявили після нічної масованої повітряної атаки росіян на мирні українські міста.

Наголошувалося, що це вже четвертий випадок, коли у Молдові падають залишки ракет від бомбардувань України.

Також ми писали, що нещодавно під час російської атаки на Українуодна із ворожих ракет пролетіла над територією Молдови.

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