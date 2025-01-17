У Молдові сказали, хто може постачати газ у Придністров'я

Постачання газу в Придністров'я може проводити лише компанія "Молдовагаз", а її агентом може бути компанія SA Energocom.

Про це РБК-Україна повідомили в міністерстві енергетики Молдови у відповідь на прохання прокоментувати, чи можливі поставки газу в Придністров'я через компанію Natural Gaz.

"Наразі тільки АТ "Молдовагаз" може постачати природний газ у Придністровський регіон Республіки Молдова на підставі контракту про постачання природного газу, укладеного із САП "Газпром", - ідеться в коментарі.

Такі поставки можуть здійснюватися Трансбалканським коридором через Україну, і їхню можливість підтверджено наприкінці минулого року.

"Компанії "Молдовагаз" і SA Energocom провели 31 грудня в тестовому режимі закупівлю природного газу в Болгарії, на платформі Balkan Gas Hub. Кількість придбаного газу склала 240 МВт-г, який був направлений Трансбалканським коридором через Болгарію, Румунію та Україну до точки з'єднання Кеушень, на кордоні Молдови. Таким чином було продемонстровано функціональність цього маршруту для постачання газу, зокрема на Лівобережжя", - повідомили в міненерго Молдови.

Щодо планів Natural Gaz постачати газ у Придністров'я в міненерго Молдови предметного коментаря не дали. Зараз це питання вивчає Служба безпеки країни.