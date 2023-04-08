У Молдові пройдуть навчання миротворців. Міноборони попередило про пересування техніки

Наступного тижня у Молдові відбудуться навчання військових 22-го миротворчого батальйону "Блакитні шоломи", у зв'язку з чим люди можуть бачити на дорогах військову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsМaker .

"Навчання, що проходитимуть 10-14 квітня, включають теоретичні та практичні заняття, що засновані на сценаріях, характерних для міжнародних театрів бойових дій. Військові вивчатимуть тактику, методи та процедури, які використовують у миротворчих операціях, зокрема патрулювання та охорону важливих об’єктів", - повідомили у Міністерстві оборони Молдови.

Також у відомстві зазначили, що військовослужбовці залучать до навчання бронетранспортери Piranha. У зв'язку з цим військова техніка переміщатиметься із частин базування до навчальних центрів Національної армії.