У Молдові пояснили, як реактивний дрон непомітно долетів під Кишинів

Міноборони Молдови не змогло зафіксувати бойовий безпілотник з вибухівкою, який упав біля Кишинева, через його високу швидкість та малу висоту польоту.

Про це заявив представник Міністерства оборони Молдови Марін Бутук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

Чому радари не помітили дрон

У молдовському оборонному відомстві пояснили, що неможливість виявлення повітряної цілі безпосередньо пов'язана з її техніко-тактичними особливостями.

Мова йде про швидкість та висоту польоту апарата.

"Розслідування триває, і вже постфактум можна буде встановити тип літального апарату, який був забезпечений вибухівкою. Його особливості згодом можуть дати більше інформації про неможливість фіксації його прольоту в повітряному просторі Молдови", - зазначив Бутук.

За його словами, існує безліч аспектів, які пояснюють, чому не вдалося зафіксувати незаконний проліт.

Водночас речник повідомив, що наразі не має інформації про те, чи обговорювало відомство цей інцидент із колегами з України та Румунії.

Деталі падіння безпілотника

БпЛА впав у ніч проти 18 вересня в селі Колониця, що входить до муніципія Кишинів. Місцеві жителі чули гучний вибух.

Поліція виявила уламки через 7 годин після виклику:

На полі знайшли фрагменти дрона та сліди вибуху.

За 100 метрів від місця падіння виявили двигун та інші складові.

За словами голови Генінспекторату поліції Віорела Чернеуцяну, дрон був оснащений реактивним двигуном.

Що відомо про системи ППО Молдови

Міністерство оборони до моменту виявлення уламків стверджувало, що порушень повітряного простору країни за останню добу зафіксовано не було.

У 2026 році Молдова отримала другий сучасний радар за підтримки ЄС через Європейський фонд миру (EPF).

Міністр оборони Анатолій Носатий зазначав, що він дозволяє виявляти цілі на великих відстанях.

Перший радар, придбаний за кошти держбюджету, здатен виявляти лише певні категорії цілей, які літають на висоті від 2 тисяч метрів.

Влада країни визнає, що двох радарів недостатньо для повноцінного моніторингу. Саме тому у липні 2026 року ЄС схвалив виділення Молдові ще 120 млн євро на закупівлю системи протиповітряної оборони середньої дальності.