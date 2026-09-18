В Молдове объяснили, как реактивный дрон незаметно долетел под Кишинев

Минобороны Молдовы не смогло зафиксировать упавший у Кишинева боевой беспилотник со взрывчаткой из-за его высокой скорости и малой высоты полета.

Об этом заявил представитель Министерства обороны Молдовы Марин Бутук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

Почему радары не заметили дрон

В молдавском оборонном ведомстве объяснили, что невозможность обнаружения воздушной цели напрямую связана с ее технико-тактическими особенностями.

Речь идет о скорости и высоте полета аппарата.

"Расследование продолжается, и уже постфактум можно будет установить тип летательного аппарата, обеспеченного взрывчаткой. Его особенности впоследствии могут дать больше информации о невозможности фиксации его пролета в воздушном пространстве Молдовы", - отметил Бутук.

По его словам, существует множество аспектов, объясняющих, почему не удалось зафиксировать незаконный пролет.

В то же время представитель сообщил, что пока нет информации о том, обсуждали ли ведомство этот инцидент с коллегами из Украины и Румынии.

Детали падения беспилотника

БпЛА упал в ночь на 18 сентября в деревне Колоница, входящей в муниципию Кишинев. Местные жители слышали громкий взрыв.

Полиция обнаружила обломки спустя 7 часов после вызова:

На поле обнаружили фрагменты дрона и следы взрыва.

В 100 метрах от места падения обнаружили двигатель и другие составляющие.

По словам главы Генинспектората полиции Виорела Чернеуцяну, дрон был оснащен реактивным двигателем.

Что известно о системах ПВО Молдовы

Министерство обороны к моменту обнаружения обломков утверждало, что нарушений воздушного пространства страны за последние сутки зафиксировано не было.

В 2026 году Молдова получила второй современный радар при поддержке ЕС через Европейский фонд мира (EPF).

Министр обороны Анатолий Носатый отмечал, что он позволяет обнаруживать цели на больших расстояниях.

Первый радар, приобретенный за счет госбюджета, способен выявлять лишь определенные категории целей, которые летают на высоте от 2 тысяч метров.

Власти страны признают, что двух радаров недостаточно для полноценного мониторинга. Именно поэтому в июле 2026 года ЕС одобрил выделение Молдове еще 120 млн. евро на закупку системы противовоздушной обороны средней дальности.