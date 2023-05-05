У Молдові планують тимчасово обмежити імпорт зерна та олії з України

У Молдові планують обмежити імпорт сільськогосподарської продукції з України. Мова йде про зернові та олію.

Про це заявив міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Міністр у розмові з головою делегації ЄС у Молдові Янісом Мажейксом заявив про намір ввести "заходи, які запровадили деякі країни ЄС щодо імпорту зернових та олійних культур з України".

Також, за словами Боля, уряд Молдови хоче компенсувати аграріям акциз на дизельне пальне, яке вони використовують, і запровадити субсидії для купівлі засобів для захисту рослин і добрив.

Нагадаємо, Єврокомісія 2 травня заборонила імпорт чотирьох українських агропродуктів до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Йдеться про пшеницю, кукурудзу, ріпак та насіння соняшника.

При цьому українська продукція буде проходити транзитом через вказані країни до інших держав-членів ЄС.

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