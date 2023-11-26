У Молдові КПП на кордоні працюють з перебоями через снігопад

Пункти пропуску на кордоні з Молдовою працюють з перебоями 26 листопада. Причиною став сильний снігопад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.
Молдовські прикордонники зазначають, що перебої фіксуються на кордоні з Румунією та Україною.
Пункт "Леушени-Албиця" на кордоні з Румунією тимчасово не пропускає вантажівки через засипані снігом дороги. Тимчасові обмеження для вантажного транспорту ввели і на КПП "Джурджулешти-Галац".
Крім того, через негоду почалися перебої на важливому для України пункті пропуску "Паланка".
"Через сильний вітер постраждали кабелі підключення до інтернету. На місці працюють фахівці, транспорт спрямовують до КПП в Тудорі", - йдеться у повідомленні.
Також, за останніми даними, у Молдові через снігопад та вітер 109 населених пунктів частково або повністю залишилися без світла. Більшість знеструмлених міст та сіл знаходяться у центральних та південних районах Молдови.
Сьогодні, 26 листопада, Одесу та область накрила потужна негода. Регіон засипає снігом. На дорогах рух транспорту обмежений через хуртовини.
Поліція повідомила, що лише за кілька годин в Одесі та області зафіксували майже 50 ДТП. Крім того, без світла перебувають понад сотню населених пунктів.
В Одесі місцева влада вирішила відправити школярів на дистанційне навчання, але дитсадочки завтра у місті працюватимуть.
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