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У Молдові КПП на кордоні працюють з перебоями через снігопад

Кишинів, Неділя 26 листопада 2023 17:07
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У Молдові КПП на кордоні працюють з перебоями через снігопад Фото: у Молдові перебої на кордоні з Румунією та Україною (t.me/newsmakerlive)
Автор: Наталія Юрченко

Пункти пропуску на кордоні з Молдовою працюють з перебоями 26 листопада. Причиною став сильний снігопад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Молдовські прикордонники зазначають, що перебої фіксуються на кордоні з Румунією та Україною.

Пункт "Леушени-Албиця" на кордоні з Румунією тимчасово не пропускає вантажівки через засипані снігом дороги. Тимчасові обмеження для вантажного транспорту ввели і на КПП "Джурджулешти-Галац".

Крім того, через негоду почалися перебої на важливому для України пункті пропуску "Паланка".

"Через сильний вітер постраждали кабелі підключення до інтернету. На місці працюють фахівці, транспорт спрямовують до КПП в Тудорі", - йдеться у повідомленні.

Також, за останніми даними, у Молдові через снігопад та вітер 109 населених пунктів частково або повністю залишилися без світла. Більшість знеструмлених міст та сіл знаходяться у центральних та південних районах Молдови.

Негода в Одесі та області

Сьогодні, 26 листопада, Одесу та область накрила потужна негода. Регіон засипає снігом. На дорогах рух транспорту обмежений через хуртовини.

Поліція повідомила, що лише за кілька годин в Одесі та області зафіксували майже 50 ДТП. Крім того, без світла перебувають понад сотню населених пунктів.

В Одесі місцева влада вирішила відправити школярів на дистанційне навчання, але дитсадочки завтра у місті працюватимуть.

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