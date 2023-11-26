У Молдові КПП на кордоні працюють з перебоями через снігопад
Пункти пропуску на кордоні з Молдовою працюють з перебоями 26 листопада. Причиною став сильний снігопад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.
Молдовські прикордонники зазначають, що перебої фіксуються на кордоні з Румунією та Україною.
Пункт "Леушени-Албиця" на кордоні з Румунією тимчасово не пропускає вантажівки через засипані снігом дороги. Тимчасові обмеження для вантажного транспорту ввели і на КПП "Джурджулешти-Галац".
Крім того, через негоду почалися перебої на важливому для України пункті пропуску "Паланка".
"Через сильний вітер постраждали кабелі підключення до інтернету. На місці працюють фахівці, транспорт спрямовують до КПП в Тудорі", - йдеться у повідомленні.
Також, за останніми даними, у Молдові через снігопад та вітер 109 населених пунктів частково або повністю залишилися без світла. Більшість знеструмлених міст та сіл знаходяться у центральних та південних районах Молдови.
Негода в Одесі та області
Сьогодні, 26 листопада, Одесу та область накрила потужна негода. Регіон засипає снігом. На дорогах рух транспорту обмежений через хуртовини.
Поліція повідомила, що лише за кілька годин в Одесі та області зафіксували майже 50 ДТП. Крім того, без світла перебувають понад сотню населених пунктів.
В Одесі місцева влада вирішила відправити школярів на дистанційне навчання, але дитсадочки завтра у місті працюватимуть.
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