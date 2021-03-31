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В Молдове ввели чрезвычайное положение из-за COVID

Новина українською → Кишенев, Среда 31 марта 2021 20:01
В Молдове ввели чрезвычайное положение из-за COVID Фото: люди в масках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Молдовы приняло решение ввести режим чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса. Режим ЧП ввели на 60 дней - с 1 апреля по 30 мая.

Об этом сообщает NewsMaker.

С предложением ввести полноценный режим чрезвычайного положения накануне выступило правительство Молдовы. До сих пор в стране действовало чрезвычайное положение в области здравоохранения.

Правительство теперь должно подготовить список карантинных ограничений. Поскольку на завтра запланировано заседание национальной комиссии общественного здоровья.

Режим чрезвычайного положения, в частности, предполагает запрет на проведение каких-либо выборов в Молдове. При этом правительство получает больше полномочий.

Напомним, в начале марта Молдова получила вакцину в рамках механизма COVAX для вакцинации 14,4 тысяч человек. Украина ждет в рамках этой системы 117 тысяч доз вакцины Pfizer, а позже - около 1,7 миллиона доз AstraZeneca.

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