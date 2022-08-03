UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Молдове введут режим чрезвычайной ситуации: что произошло

Фото: в Молдове введут режим чрезвычайной ситуации (pixabay.com)
Автор: Евгений Прокопенко

В Молдове введут режим чрезвычайной ситуации в области экологии. Это связано с гидрологической засухой.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVR Moldova.

По его словам, 3 августа правительство примет такое решение на предложение министерства окружающей среды. Этот режим позволит местным органам власти обеспечить население питьевой водой.

Министр уточнил, что экологический кризис является причиной чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве. Поэтому на следующем заседании комиссии по ЧС примут решение отступить от некоторых законов, чтобы облегчить фермерам доступ к воде из прудов.

Уровень Днестра, питающего Кишинев и другие города, упал почти до критического, малые реки обмелели. Резко снизился и уровень грунтовых вод, то есть упала вода в артезианских скважинах, которых в Молдове более 3 тысяч. Для Молдовы засухи - обычное явление, но в последние десятилетия они стали более частыми.

Министерство окружающей среды рекомендовало водоснабжающим предприятиям отключать воду населению на несколько часов ежедневно утром и вечером.

Напомним, Молдова находится в режиме чрезвычайного положения и недавно продлила его еще на 60 дней из-за войны России против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова