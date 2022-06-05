В Молдове по требованию Беларуси задержали украинского нардепа

Внепартийный депутат Верховной рады Украины Евгений Яковенко был задержан в Молдове. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deschide.MD .

Яковенко, якобы был объявлен в розыск по линии Интерпола Беларусью.

В свою очередь, глава бюро Интерпола в Кишиневе Виорел Тентю подтвердил, что минские власти обвиняют украинского нардепа во взяточничестве и коррупции и зарегистрировали запрос на его арест и экстрадицию.

Следует отметить, что Яковенко попал в украинский парламент в 2019 году, он победил по округу № 52 в Донецкой области. Его оппонент от политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь", заняв второе место, заявил о подкупе и фальсификации со стороны Яковенко. Придя в Раду Яковенко решил остаться беспартийным.