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В Молдове проходит второй тур выборов президента

Автор: Артур Родивилов

Второй тур президентских выборов стартовал в Молдове. Избирательные участки начали работать в 7:00, они закроются в 21:00.

Об этом сообщает News Maker.

На пост президента претендуют действующий глава государства Игорь Додон и бывший премьер Майя Санду.

Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей. Порога явки во втором туре нет.

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Напомним, первый тур президентских выборов в Молдове состоялся в воскресенье, 1 ноября. В нем с результатом 36,2% победила Майя Санду. Игорь Додон получил 32,6%.

Третье место занял лидер "Нашей партии" Ренато Усатый с 16,9% (227 938 голосов), далее идут Виолетта Иванова - 6,49% (87 542); Андрей Нэстасе - 3,26% (43 925); Октавиан Цыку - 2,01% (27 170); Тудор Делиу - 1,37% (18 486); Дорин Киртоакэ - 1,2% (16 145).

Майя Санду является основным оппонентом Додона, ранее занимала пост премьер-министра и возглавляет проевропейскую партию "Действие и солидарность". На прошлых выборах она уступила во втором туре.

Также РБК-Украина сообщало, что Служба внутренней безопасности и борьбы с коррупцией при Министерстве внутренних дел Молдовы зафиксировали кибератаку против министра внутренних дел Павла Войку.

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