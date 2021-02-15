В Молдове продлили чрезвычайное положение в сфере здравоохранения

Правительство Молдовы продлило чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения. Теперь оно будет действовать по меньшей мере до 15 апреля.

Об этом сообщает Newsmaker .

За минувшую неделю в Молдове число ежедневных случаев коронавируса выросло на 17,9%. А за последние две недели в 29 населенных пунктах объявили красный уровень эпидемиологической опасности.

К существующим правилам безопасности (ношение маски, соблюдение дистанции и дезинфекция рук) добавили несколько новых.

Так, на выходных в Молдове будут закрывать торговые центры, а в некоторые дни и рынки.

Также власти сократили разрешенное число гостей на мероприятиях в ресторанах и кафе с 50 до 20 человек. Кинотеатры, ночные клубы и дискотеки остаются закрытыми.

Еще одно ограничение: в городском, междугороднем и международном транспорте пассажиры должны занимать не больше половины мест.

Кроме того, центральные органы власти продолжат работу по специальному графику - с 7:30 до 16:00 с перерывом на обед с 12:00 до 12:30.