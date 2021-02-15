У Молдові продовжили надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я

Уряд Молдови продовжив надзвичайний стан у галузі охорони громадського здоров'я. Тепер воно діятиме щонайменше до 15 квітня.

Про це повідомляє Newsmaker .

За минулий тиждень у Молдові число щоденних випадків коронавірусу зросла на 17,9%. А за останні два тижні у 29 населених пунктах оголосили червоний рівень епідеміологічної небезпеки.

До наявних правил безпеки (носіння маски, дотримання дистанції та дезінфекція рук) додали кілька нових.

Так, на вихідних у Молдові будуть закривати торговельні центри, а в деякі дні і ринки.

Також влада скоротила дозволену кількість гостей на заходах у ресторанах і кафе з 50 до 20 осіб. Кінотеатри, нічні клуби і дискотеки залишаються закритими.

Ще одне обмеження: в міському, міжміському і міжнародному транспорті пасажири повинні займати не більш ніж половина місць.

Крім того, центральні органи влади продовжать роботу за спеціальним графіком - з 7:30 до 16:00 з перервою на обід з 12:00 до 12:30.