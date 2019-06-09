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В Молдове неизвестные развернули палатки возле госучреждений

Новости » Политика    09.06.2019 - 06:06
В Молдове неизвестные развернули палатки возле госучреждений
Фото: палаточный городок в Кишиневе (newsmaker.md)

Люди пикетируют МВД Молдовы, генеральную прокуратуру и здание правительства

В столице Молдовы - Кишиневе - вечером в субботу, 8 июня, неизвестные начали устанавливать палатки перед зданиями государственных учреждений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Молдовское издание сообщает, что неизвестные лица заблокировали здания правительства, Министерства внутренних дел, Гепрокуратуры, Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и другие государственные учреждения.

"У входа в эти здании установлены палатки, а перед некоторыми из них протестуют комбатанты. Некоторые из них агрессивно настроены против журналистов. Полиции у зданий нет. Как сообщил источник, настоявший на анонимности, все госучреждения "берут под охрану, и туда могут не пустить новых назначенцев (новый состав правительства, - ред.)", - говорится в сообщении.

Также СМИ сообщают, что на площади Великого национального собрания в ночь с 8 на 9 июня начали устанавливать сцену. Среди оборудования журналисты заметили баннер с логотипом Демпартии. Анонимные источники сообщили журналистам, что как минимум служащих госучреждений из Теленешт и Унген 9 июня привезут в автобусах на протест в Кишинев.

"По словам источников, на них давят руководители госучреждений, связанные с Демпартией", - пишет издание Agora.

 

Фото: палаточный городок в Кишиневе (newsmaker.md)

Напомним, парламент Молдовы, вопреки решению Конституционного суда о его роспуске, проголосовал за избрание премьер-министром лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду. Однако Конституционный суд постановил, что указ президента Молдовы от 8 июня 2019 года о назначении кандидата на пост премьер-министра неконституционный.

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