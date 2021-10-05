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В Молдове генпрокурора отстранили от должности из-за подозрений в коррупции: заведено дело

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Кишинев, Вторник 05 октября 2021 19:43
В Молдове генпрокурора отстранили от должности из-за подозрений в коррупции: заведено дело Фото: генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло (facebook.com/newsmakermd)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло отстранен от занимаемой должности. В отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в коррупции и превышении служебных полномочий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Молдовы Сергея Литвиненко.

"Несколько минут назад мне сообщили по электронной почте, что прокурор, назначенный сегодня ВСП (Высшим советом прокуроров - ред.) для изучения жалобы Лилиана Карпа, решил возбудить уголовное дело против генерального прокурора Александра Стояногло", - написал в Facebook министр.

По его словам, согласно закону о прокуратуре, генпрокурор должен приостановить свою деятельность на время расследования. Также от должностей временно отстранены заместители Стояногло.

"Исходя из всего этого, на данный момент, у нас в генпрокуратуре нет руководства", - добавил Литвиненко.

Как сообщали молдавские СМИ, ранее депутат от партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп обратился в ВСП с жалобой на Стояногло. По мнению парламентария, генпрокурор может быть виновен в превышении полномочий и пассивной коррупции. Совет распорядился провести проверку в отношении генпрокурора.

По данным ряда изданий, в генпрокуратуре проходят обыски с участием спецназовцев Службы информации и безопасности. Также сообщается о задержании Стояногло, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

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