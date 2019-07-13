В Молдове экс-невестку Ющенко назвали причастной к краже миллиарда

Имя бывшей невестки третьего президента Украины Виктора Ющенко Елизаветы фигурирует среди причастных к краже миллиарда долларов из банков Молдовы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Как сообщается, в четверг 11 июля лидер молдавской "Нашей партии" Ренато Усатый представил ранее необнародованную версию второго отчета американской компании Kroll по расследованию кражи миллиарда долларов. Детективы проследили путь более 30 млн долларов.

В отчете говорится о том, что деньги из молдавских банков выводились на счета компаний, связанных с бывшим лидером Демократической партии Владом Плахотнюком. Также иногда деньги выводились на личные счета Плахотнюка или на счета иностранцев.

Так, среди иностранцев, которые получали на свои счета деньги из молдавских банков, оказалась Елизавета Ющенко. Она получила 50 тысяч долларов на свой банковский счет в Соединенных Штатах.

Отметим, что в 2015 году в Молдове обнаружили вывод почти миллиарда долларов из трех крупных банков Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг. Банки были ликвидированы, а средства вкладчикам были возвращены из активов государства.

Напомним, ранее сообщалось, что молдавский олигарх Влад Плахотнюк решил покинуть пост руководителя Демократической партии. По словам Плахотнюка, такими действиями он дал возможность партии более активно и профессионально развиваться в оппозиции.