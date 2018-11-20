У Молдові депутати закликають парламент відмовитись від російської мови

Фото: парламент Молдови (diez.md)

Також депутати закликають виступати винятково державною мовою

Депутати Ліберальної партії Молдови зареєстрували законопроект, який, зокрема, передбачає відмову від перекладу законів російською мовою. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на NewsMaker.

Ліберали зареєстрували проект закону, який насамперед зобов'язує виступи у парламенті винятково державною мовою. До того ж, депутати закликають забороняти балотуватись до парламенту тим, хто не володіє румунською мовою.

Автори законопроекту пояснюють ініціативу двома рішеннями Конституційного суду країни. Перше рішення визнає верховенство Декларації незалежності над конституцією, де румунська називається державною. Друге рішення вихнає "застарілим" закон про функціонування мов. У ньому, зокрема, російська мова має статус офіційної мови СРСР. На думку депутатів Ліберальної партії, якщо є рішення суду, то немає сенсу зберігати статус російської мови.

До того ж, відмова від російськомовного перекладу законів дозволить бюджету щорічно заощаджувати 1,5 млн леїв (47,5 тис. гривень - ред.) на рік.

Якщо депутати підтримають законопроект, юридична комісія парламенту має опрацювати механізм перевірки знань депутатів мови.

Раніше РБК-Україна повідомляло, депутати Тернопільської обласної ради схвалили мораторій на використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах. Відповідні заходи діятимуть до завершення окупації території України.