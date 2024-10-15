Молдова запровадила різні ставки акцизів на сигарети і тютюнові стіки
Парламент Молдови нещодавно проголосував за податкові зміни на 2025 рік, які передбачають запровадження різних ставок оподаткування на звичайні сигарети та тютюнові стіки для пристроїв нагрівання тютюну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Infotag.
За даними міністерства фінансів Молдови, таке рішення спрямоване на гармонізацію оподаткування з практикою держав ЄС.
Податковими змінами передбачено підвищення акцизу на картриджі та резервуари для електронних сигарет на 15% (з 2690,87 лея за літр до 3094,50 лея за літр). Водночас акциз на тютюнові стіки для пристроїв нагрівання тютюну 2025 року збільшиться на 5% (з 1318,62 лея до 1384,55 лея за 1000 штук), а мінімальний акциз на сигарети виросте на 10% (з 1318,62 лея до 1450,48 лея за 1000 штук).
Таким чином, у 2025 році різниця між ставками акцизу на сигарети та тютюнові стіки для пристроїв нагрівання тютюну складе 5%. Варто зазначити, що у 2026 році заплановано подальше підняття цих ставок такими ж темпами, що, у свою чергу, створить диференціацію між ними в розмірі вже 10%.
Зміни продиктовані необхідністю приведення податкової політики в частині застосування акцизів на тютюнові вироби та супутні товари у відповідність до практики Європейського Союзу.
Як зазначалося, Верховна Рада України в рамках законопроекту №11090 готується перевести ставки акцизу на тютюнові вироби з гривні у євро, а також змінити підхід до оподаткування на звичайні сигарети і тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи). Акциз на сигарети зростатиме поетапно, щоб у 2028 році він був 90 євро, а от для ТВЕНів він буде дещо нижчим - 72 євро.
Така податкова диференціація на сигарети і ТВЕНи потрібна, щоб гармонізувати наше законодавство з ЄС. Там різниця в акцизах на звичайні сигарети та ТВЕНи сягає в середньому 66%.
В уряді розраховують, що підвищення акцизів на всі тютюнові вироби дозволить зібрати до бюджету до 2029 року додаткові 28 мільярдів гривень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.