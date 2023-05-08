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Молдова відреагувала на заклики Придністров'я до РФ збільшити кількість "миротворців"

Фото: Молдова відреагувала на заклики Придністров'я до РФ збільшити кількість миротворців (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Молдові ставлять під сумнів заклики Придністров'я до Росії збільшити кількість "миротворців" у регіоні нібито через загрозу терактів.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker, про це сказано у заяві молдавського Бюро реінтеграції.

"Перш за все, необхідно прояснити питання про статус так званого представництва, від імені якого виступає пан Леонід Манаков ("глава представництва Придністров'я в РФ" - ред.). Вже більше чотирьох років Кишинів чекає таких роз'яснень. По-друге, про механізм миротворчих сил можуть говорити сторони, які підписали Угоду від 21 липня 1992 року (угода про мирне врегулювання - ред.), а не люди, які не мають до неї жодного відношення", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, раніше Манаков заявляв, що зараз у Придністров'ї перебувають 450 так званих "миротворців". Але їхню кількість просять збільшити на тлі нібито "терористичної загрози".

Також ми писали, що "влада" Придністров'я ще на початку березня звинувачувала Україну в "планах організувати теракт" у регіоні.

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