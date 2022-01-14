Молдова ужесточила правила въезда в страну: что изменилось

В Молдове ужесточили правила въезда в страну из-за ситуации с коронавирусом. Теперь всем, не зависимо от страны прибытия, необходимо при пересечении границы предъявить один из четырех документов, подтверждающих отсутствие COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Также в ресторанах городов "оранжевой" зоны необходимо будет предъявлять сертификат о вакцинации.
Соответствующее решение приняла местная комиссия по ЧС в здравоохранении.
Как отметили в правительстве, всем, кто въезжает в Молдову, с 17 января необходимо будет предъявить один из следующих документов:
Указано, что те, кто не смогут предъявить один из перечисленных документов, обязаны будут провести на карантине 14 дней.
Впрочем, из карантина можно выйти на седьмой день, если ПЦР-тест или экспресс-тест покажет отрицательный результат.
Вместе с тем, от карантина освобождаются:
Напомним, в Молдове из-за ситуации с коронавирусом власть продлила режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Кишиневе. Ограничения будут действовать до 15 марта текущего года.