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Молдова ужесточила правила въезда в страну: что изменилось

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Кишинев, Пятница 14 января 2022 15:07
Молдова ужесточила правила въезда в страну: что изменилось Фото: Молдова ужесточила правила въезда в страну (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Молдове ужесточили правила въезда в страну из-за ситуации с коронавирусом. Теперь всем, не зависимо от страны прибытия, необходимо при пересечении границы предъявить один из четырех документов, подтверждающих отсутствие COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Также в ресторанах городов "оранжевой" зоны необходимо будет предъявлять сертификат о вакцинации.

Соответствующее решение приняла местная комиссия по ЧС в здравоохранении.

Правила въезда в Молдову

Как отметили в правительстве, всем, кто въезжает в Молдову, с 17 января необходимо будет предъявить один из следующих документов:

  • сертификат (бумажный или в электронном формате) о полном курсе вакцинации от коронавируса (действителен через 14 дней);
  • справку, подтверждающую, что человек за последние полгода переболел COVID;
  • тест, подтверждающий наличие антител к COVID (действителен три месяца с момента сдачи);
  • экспресс-тест или ПЦР-тест, сделанный за 48 и соответственно 72 часа до въезда в страну.

Указано, что те, кто не смогут предъявить один из перечисленных документов, обязаны будут провести на карантине 14 дней.

Впрочем, из карантина можно выйти на седьмой день, если ПЦР-тест или экспресс-тест покажет отрицательный результат.

Вместе с тем, от карантина освобождаются:

  • дети до 12 лет, не имеющие симптомов заражения,
  • ученики до 18 лет, приехавшие на учебу в Молдову,
  • граждане, приехавшие на лечение,
  • транзитные пассажиры, которые должны покинуть Молдову в течение 24 часов.

Напомним, в Молдове из-за ситуации с коронавирусом власть продлила режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Кишиневе. Ограничения будут действовать до 15 марта текущего года.

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