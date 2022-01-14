Молдова ужесточила правила въезда в страну: что изменилось

В Молдове ужесточили правила въезда в страну из-за ситуации с коронавирусом. Теперь всем, не зависимо от страны прибытия, необходимо при пересечении границы предъявить один из четырех документов, подтверждающих отсутствие COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

Также в ресторанах городов "оранжевой" зоны необходимо будет предъявлять сертификат о вакцинации.

Соответствующее решение приняла местная комиссия по ЧС в здравоохранении.

Правила въезда в Молдову

Как отметили в правительстве, всем, кто въезжает в Молдову, с 17 января необходимо будет предъявить один из следующих документов:

сертификат (бумажный или в электронном формате) о полном курсе вакцинации от коронавируса (действителен через 14 дней);

справку, подтверждающую, что человек за последние полгода переболел COVID;

тест, подтверждающий наличие антител к COVID (действителен три месяца с момента сдачи);

экспресс-тест или ПЦР-тест, сделанный за 48 и соответственно 72 часа до въезда в страну.

Указано, что те, кто не смогут предъявить один из перечисленных документов, обязаны будут провести на карантине 14 дней.

Впрочем, из карантина можно выйти на седьмой день, если ПЦР-тест или экспресс-тест покажет отрицательный результат.

Вместе с тем, от карантина освобождаются: