Молдова цього тижня розпочне вихід із угод СНД, - глава МЗС

"Молдова вже діє за дуже широким спектром, за напрямками і не обов'язково дуже прозорими напрямками, щоб обмежити спроби Росії дестабілізувати ситуацію в країні. Цими днями ми також починаємо процес денонсації Молдови з деяких угод у рамках СНД", - заявив він.

Він підкреслив, що молдовські відомства провели аналіз актуальності низки угод, підписаних у рамках СНД.

"Цими днями ми починаємо процес виходу Молдови з кількох десятків угод. Ми складаємо цей список і опублікуємо його. Тільки по лінії Міністерства внутрішніх справ ми підемо на денонсацію 20 угод", - заявив він.

Попеску стверджує, що вихід із цих угод пов'язаний із тим, що вони "не актуальні, або не працюють, або не застосовуються, або йдуть на шкоду Молдові".

"Молдова вступатиме до ЄС, і зовсім інші зовнішньополітичні цілі, участь в інших інститутах будуть підпорядковані меті європейської інтеграції. Очевидно, що цей вихід із СНД або включення до цих угод, які несумісні з нашими зобов'язаннями, триватиме. Це юридична річ. Це не те, що робиться шляхом підписання, але це вже відбувається", - наголосив Попеску.

Нагадаємо, раніше Попеску заявив, що Молдова готова до повного спектру загроз, оскільки Росія може посилити спроби дестабілізувати ситуацію в країні.

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