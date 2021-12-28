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Молдова не собирается вступать в НАТО, но хочет в ЕС, - Санду

Автор: Ольга Белей

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что ее страна не собирается вступать в НАТО, однако хочет присоединения к Европейскому союзу. Молдова намерена сохранять конструктивный диалог с РФ и после вступления в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Newsmaker.

В частности, Санду заявила, что Молдова является нейтральным государством и планирует оставаться таким и дальше.

"Согласно Конституции страны, мы - нейтральное государство. Такой инициативы (вступления в НАТО, - ред.) сейчас нет. Мы ни для кого не представляем военную угрозу. Мы выступаем за мир", заявила она.

Говоря о реакции России на стремление Молдовы в ЕС, Санду заявила, что республика намерена сохранять конструктивный диалог с РФ и после вступления в ЕС.

"Как я говорила и раньше, мы уважаем выбор других стран и ждем, что и другие страны будут уважать наш выбор. И то, что мы углубляем и в дальнейшем будем укреплять отношения с ЕС, не означает, что мы не сможем вести конструктивный и прагматичный диалог с Россией. И среди стран ЕС есть государства, которые поддерживают хорошие отношения с РФ", - рассказала президент Молдовы.

Напомним, ранее президент Молдовы Мая Санду заявляла, что ее страна будет стремиться к вступлению в Европейский союз. При этом она уточняла, что уже предупредила российские власти об этом стремлении.

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Молдова