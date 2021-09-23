Молдова разрешит кафе, кино и концерты в "красной" зоне, но есть условие

Стоит отметить, что еще накануне, 22 сентября власти распорядились закрыть все эти заведения в случае "красной зоны".

Указано, что посетители должны иметь сертификат о вакцинации, отрицательный тест на COVID-19 или справку о переносе болезни.

Однако в "красной" зоне запретят работу концертов и фестивалей на открытом воздухе, а также запретят работать ночным клубам.

Кроме того, введется ограничение на групповые занятия в спортзалах, не более чем 1 человек на 7 квадратных метров.

В школах будут проводить очные занятия, но вузы и колледжи переходят на онлайн-обучение.

Сотрудников госучреждений просят перейти на дистанционный режим работы, по возможности.