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Молдова призупинила роботу одного з КПП на кордоні з Україною

Фото: Молдова призупинила роботу одного з КПП на кордоні з Україною (loga.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Молдова сьогодні, 22 лютого тимчасово призупинила роботу КПП Ларга-Кельменці на кордоні з Україною. Це сталося на тлі можливих ракетних атак росіян по українських містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Newsmaker.

"Прикордонна поліція попередила про тимчасове зупинення роботи КПП Ларга-Кельменці на молдовсько-українському кордоні. Українські компетентні органи не дозволяють перетин державного кордону через ризик повітряних атак з боку РФ на Україну", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що під час масованих ракетних атак по Україні неодноразово російські ракети падали на території Молдови.

Додамо, під час останньої масованої атаки росіян інцидент повторився вже четвертий раз. Уламки російської ракети впали в Молдові неподалік кордону з Україною.

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