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Молдова получит 700 млн евро для помощи украинским беженцам

Вокзал Кишинева (Фото: newsmaker.md)
Автор: Константин Широкун

Молдова получит около 700 млн евро в виде бюджетной поддержки, кредитов и других форм финансовой помощи. Такое решение приняли участники конференции доноров, которая прошла в Берлине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Средства Молдова получит в виде бюджетной поддержки, кредитов и других форм финансовой помощи. Эти деньги могут быть использованы для помощи беженцам из Украины и для помощи гражданам Молдовы, которые помогают украинцам. По данным властей Молдовы, с начала войны в страну въехало свыше 360 тыс. граждан Украины, из них более 90 тыс. остались в стране.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Молдова