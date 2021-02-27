Молдова получила партию вакцины AstraZeneca из Румынии
Президент Молдовы Майя Санду заявила о прибытии в страну партии вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, которую предоставила Румыния. Вакцинация населения Молдовы начнется уже в ближайшие дни.
Об этом она сообщила на странице в Facebook.
Сегодня в Молдову авиарейсом прибыли 21,6 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Это только первая партия из 200 тысяч доз, которые Румыния согласилась передать Молдове.
"Вакцина против COVID-19 поступила в Молдову. Самолет с партией 21 600 доз вакцины приземлился в международном аэропорту Кишинева. Это первый транш из 200 000 доз вакцины из щедрого пожертвования, обещанного Румынией гражданам нашей страны", - написала она.
Фото: прибытие партии вакцины в Молдову (facebook.com/maia.sandu)
Напомним, на этой неделе в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Украина получила 500 тысяч доз вакцины компании AstraZeneca.
Кроме того, вчера стало известно, что Украина ведет переговоры с Израилем о получении 10 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer.
Добавим, глава Минздрава Максим Степанов также анонсировал поставку в Украину 10 млн доз вакцины Novavax.