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Молдова получила партию вакцины AstraZeneca из Румынии

Новина українською → Кишинев, Суббота 27 февраля 2021 20:34
Молдова получила партию вакцины AstraZeneca из Румынии Фото: прибытие партии вакцины в Молдову (facebook.com/maia.sandu)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Молдовы Майя Санду заявила о прибытии в страну партии вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, которую предоставила Румыния. Вакцинация населения Молдовы начнется уже в ближайшие дни.

Об этом она сообщила на странице в Facebook.

Сегодня в Молдову авиарейсом прибыли 21,6 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Это только первая партия из 200 тысяч доз, которые Румыния согласилась передать Молдове.

"Вакцина против COVID-19 поступила в Молдову. Самолет с партией 21 600 доз вакцины приземлился в международном аэропорту Кишинева. Это первый транш из 200 000 доз вакцины из щедрого пожертвования, обещанного Румынией гражданам нашей страны", - написала она.

Фото: прибытие партии вакцины в Молдову (facebook.com/maia.sandu)

Напомним, на этой неделе в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Украина получила 500 тысяч доз вакцины компании AstraZeneca.

Кроме того, вчера стало известно, что Украина ведет переговоры с Израилем о получении 10 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer.

Добавим, глава Минздрава Максим Степанов также анонсировал поставку в Украину 10 млн доз вакцины Novavax.

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