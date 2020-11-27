Молдова на полтора месяца вводит режим ЧП в здравоохранении

Молдова с 30 ноября по 15 января вводит режим чрезвычайного положения в здравоохранении в связи с распространением COVID-19. Ограничения затронут сферу развлечений и общественного питания.

Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья Молдовы, передает newsmaker.md.

Сообщается, что с 28 ноября по всей стране запретят работу ночных клубов и караоке, а с 30 ноября ограничат работу баров ресторанов и кафе в ночное время. В частности, с 22:00 до 7:00 они смогут работать только в режиме доставки.

Кроме того, запрещено проводить спортивные соревнования, научные конференции и олимпиады. Театры, кинотеатры, концертные залы и дома культуры закрываются для посетителей.

Также компаниям и государственным структурам рекомендуется перевести сотрудников на дистанционную работу. Людей старше 63 лет просят выходить из дома только в случае острой необходимости.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша разрешила работу торговых центров и магазинов при соблюдении жестких санитарных мер.

В то же время Румыния в связи с COVID-19 вводит комендантский час и закрывает школы.