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Молдова на полтора месяца вводит режим ЧП в здравоохранении

Кишинев, Пятница 27 ноября 2020 17:17
Молдова на полтора месяца вводит режим ЧП в здравоохранении
Фото: Молдова вводит ЧП из-за COVID-19 (presedinte  md)
Автор: РБК-Украина

Молдова с 30 ноября по 15 января вводит режим чрезвычайного положения в здравоохранении в связи с распространением COVID-19. Ограничения затронут сферу развлечений и общественного питания.

Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья Молдовы, передает newsmaker.md.

Сообщается, что с 28 ноября по всей стране запретят работу ночных клубов и караоке, а с 30 ноября ограничат работу баров ресторанов и кафе в ночное время. В частности, с 22:00 до 7:00 они смогут работать только в режиме доставки.

Кроме того, запрещено проводить спортивные соревнования, научные конференции и олимпиады. Театры, кинотеатры, концертные залы и дома культуры закрываются для посетителей.

Также компаниям и государственным структурам рекомендуется перевести сотрудников на дистанционную работу. Людей старше 63 лет просят выходить из дома только в случае острой необходимости.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша разрешила работу торговых центров и магазинов при соблюдении жестких санитарных мер.

В то же время Румыния в связи с COVID-19 вводит комендантский час и закрывает школы.

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Новости Украины Общество Молдовачрезвычайное положениеCOVID-19

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