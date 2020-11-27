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Молдова на півтора місяці вводить режим НС в охороні здоров'я

Кишинів, П'ятниця 27 листопада 2020 17:17
Молдова на півтора місяці вводить режим НС в охороні здоров'я
Фото: Молдова вводить НС через COVID-19 (presedinte md)
Автор: РБК-Україна

Молдова з 30 листопада по 15 січня вводить режим надзвичайного стану в охороні здоров'я у зв'язку з поширенням COVID-19. Обмеження торкнуться сфери розваг та громадського харчування.

Відповідне рішення прийняла Національна надзвичайна комісія громадського здоров'я Молдови, передає newsmaker.md.

Повідомляється, що з 28 листопада по всій країні заборонять роботу нічних клубів і караоке, а з 30 листопада обмежать роботу барів, ресторанів і кафе в нічний час. Зокрема, з 22:00 до 7:00 вони зможуть працювати тільки в режимі доставки.

Крім того, заборонено проводити спортивні змагання, наукові конференції та олімпіади. Театри, кінотеатри, концертні зали та будинки культури закриваються для відвідувачів.

Також компаніям і державним структурам рекомендується перевести співробітників на дистанційну роботу. Людей старше 63 років просять виходити з домівок тільки в разі гострої необхідності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща дозволила роботу торгових центрів і магазинів при дотриманні жорстких санітарних заходів.

У той же час Румунія у зв'язку з COVID-19 вводить комендантську годину і закриває школи.

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