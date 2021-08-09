Молдова отправила в отставку посла в России

Правительство Молдавии объявило об отзыве Владимира Головатюка с должности посла в России. Решение приняли на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавское издание Newsmaker .

Об отставке молдавского посла в России объявил министр иностранных дел страны Нику Попеско. Причин увольнения дипломата с должности он не назвал.

В конце июля Головатюка отозвали из России в Кишинев для консультаций. Его отозвали после того, как в СМИ появилась информация о том, что дипломата обвинили в сексуальных домогательствах. Сам посол эти обвинения отрицает.