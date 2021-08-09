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Молдова отправила в отставку посла в России

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Кишинев, Понедельник 09 августа 2021 16:17
Молдова отправила в отставку посла в России Фото: Владимир Головатюк (facebook.com Владимир Головатюк)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правительство Молдавии объявило об отзыве Владимира Головатюка с должности посла в России. Решение приняли на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавское издание Newsmaker.

Об отставке молдавского посла в России объявил министр иностранных дел страны Нику Попеско. Причин увольнения дипломата с должности он не назвал.

В конце июля Головатюка отозвали из России в Кишинев для консультаций. Его отозвали после того, как в СМИ появилась информация о том, что дипломата обвинили в сексуальных домогательствах. Сам посол эти обвинения отрицает.

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