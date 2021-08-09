Молдова відправила у відставку посла в Росії

Уряд Молдови оголосив про відкликання Володимира Головатюка з посади посла в Росії. Рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдовське видання Newsmaker .

Про відставку молдовського посла в Росії оголосив міністр закордонних справ країни Ніку Попеско. Причин звільнення дипломата з посади він не назвав.

Наприкінці липня Головатюка відкликали з Росії в Кишинів для проведення консультацій. Його відкликали після того, як у ЗМІ з'явилася інформація про те, що дипломата звинуватили в сексуальних домаганнях. Сам посол ці звинувачення заперечує.