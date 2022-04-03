Молдова осудила зверства оккупантов в Буче и объявила день траура по погибшим в Украине
Президент Молдовы Майя Санду осудила зверства российских оккупантов в Буче и других украинских городах. Глава государства объявила 4 апреля днем траура по всем погибшим в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Санду.
"Невозможно смотреть на зверства в Буче и других украинских городах. В шоке от жестокости по отношению к мирным жителям", - написала она.
Санду подчеркнула, что Молдова решительно осуждает преступления российских оккупантов, и незаконную и неспровоцированную войну России против Украины.
"Молдова объявляет завтра днем траура по всем погибшим в Украине", - добавила она.
Напомним, ранее Санду заявила, что Молдова не присоединится к санкциям ЕС против России, поскольку страна может остаться без газа и электроэнергии.
Напомним, ранее мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах освобожденного от оккупантов города лежат тела убитых людей, среди которых подростки.
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