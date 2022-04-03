Молдова засудила звірства окупантів у Бучі та оголосила день жалоби за загиблими в Україні
Президент Молдови Майя Санду засудила звірства російських окупантів у Бучі та інших українських містах. Глава держави оголосила 4 квітня днем жалоби за всіма загиблими в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Санду.
"Неможливо дивитися на звірства в Бучі та інших українських містах. В шоці від жорстокості стосовно мирних жителів", - написала вона.
Санду підкреслила, що Молдова рішуче засуджує злочини російських окупантів, і незаконну і неспровоковану війну Росії проти України.
"Молдова оголошує завтра днем жалоби за всіма загиблими в Україні", - додала вона.
Нагадаємо, раніше Санду заявила, що Молдова не приєднається до санкцій ЄС проти Росії, оскільки країна може залишитися без газу та електроенергії.
Нагадаємо, раніше Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях звільненого від окупантів міста лежать тіла вбитих людей, серед яких Підлітки.
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