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Молдова изменила условия пересечения границы для украинских беженцев

Фото: Молдова изменила условия пересечения границы для украинских беженцев (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы изменила правила пересечения границы для беженцев из Украины. Теперь украинцы, которые въехали на территорию Молдовы на основании паспорта, в том числе с истекшим сроком действия, смогут покинуть страну, предъявив тот же документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

При этом в решении комиссии говорится, что условия упрощенного пересечения государственной границы можно применить только единожды.

Кроме того, комиссия по ЧС скорректировала меры защиты детей из групп риска и детей, разлученных с родителями.

Отныне ответственные за прием несовершеннолетних детей из Украины будут проводить оценку каждого случая на основании документа, утвержденного приказом министра труда и социальной защиты.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Молдову въехали около 450 тысяч украинских беженцев.

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