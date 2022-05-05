Молдова изменила условия пересечения границы для украинских беженцев

При этом в решении комиссии говорится, что условия упрощенного пересечения государственной границы можно применить только единожды.

Кроме того, комиссия по ЧС скорректировала меры защиты детей из групп риска и детей, разлученных с родителями.

Отныне ответственные за прием несовершеннолетних детей из Украины будут проводить оценку каждого случая на основании документа, утвержденного приказом министра труда и социальной защиты.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Молдову въехали около 450 тысяч украинских беженцев.