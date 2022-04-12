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Молдова не готова отдавать долг за газ России, и с мая может остаться без энергоносителя

Газопровод (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну сообщил, что страна пока не готова возвращать долг «Газпрому» и, согласно контракту, может быть отключена от поставок газа уже в мае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ProTV.

"Есть риск, что они остановят поставки газа на основании контракта. Однако молдавские потребители не останутся без газа, так как у нас есть альтернативные поставщики", — сообщил министр.

Он также добавил, что страна готова согласовать график погашения задолженности, но перед этим необходимо получить аудит долга, который накопился на балансе российско-молдавского АО "Молдовагаз". Согласно договоренности, соглашение на этот счет должно быть подписано до 1 мая, однако правительство Молдавии пока не смогло привлечь зарубежного аудитора.

"Мы не можем допустить подписания соглашения между "Молдовагазом" и "Газпромом" о погашении предполагаемой задолженности без аудита", — сказал Спыну. По его словам, представители правительства Молдавии в наблюдательном совете будут блокировать проведение такого заседания.

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Молдова