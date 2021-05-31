Молдавский бизнесмен Стати оспаривает в ЕСПЧ решение украинских властей

Европейский суд направил в адрес Украины жалобу о нарушении прав молдавского бизнесмена Габриэля Стати, который был экстрадирован из Украины 12 лет. Жалобу суда в Украине будут рассматривать 14 июня.

Об этом говорится на сайте европейского суда.

Речь идет о событиях, которые произошли в 2009 году в одесском аэропорту, когда украинские власти арестовали Стати при его попытке вылететь в Румынию, а затем экстрадировали в Молдову.

Как известно, в 2009 году после молдавских выборов оппозиция организовала акции протеста против правящей Коммунистической партии. В Кишиневе произошли столкновения и штурм правительственных зданий.

Власти Молдовы обвинили Стати в причастности к государственному перевороту. Из-за преследований и политических репрессий, организованных компартией, Стати запросил политическое убежище в Украине.

По его словам, тогда украинская сторона отказалась рассматривать его заявление и предоставить возможность оспаривания решения о выдворении из Украины. Несмотря на то, что в случае экстрадиции в Молдову, по его словам, он мог быть подвергнут попытке убийства.

Сейчас Стати хочет добиться от украинских властей изложить свою позицию по поводу тех событий. В случае урегулирования конфликта по обоюдному согласию сторон, Украина должна будет выплатить молдавскому бизнесмену денежную компенсацию и издержки расходов.