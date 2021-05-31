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Молдавский бизнесмен Стати оспаривает в ЕСПЧ решение украинских властей

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Понедельник 31 мая 2021 11:55
Молдавский бизнесмен Стати оспаривает в ЕСПЧ решение украинских властей Фото: Габриэль Стати (brw md)
Автор: РБК-Украина

Европейский суд направил в адрес Украины жалобу о нарушении прав молдавского бизнесмена Габриэля Стати, который был экстрадирован из Украины 12 лет. Жалобу суда в Украине будут рассматривать 14 июня.

Об этом говорится на сайте европейского суда.

Речь идет о событиях, которые произошли в 2009 году в одесском аэропорту, когда украинские власти арестовали Стати при его попытке вылететь в Румынию, а затем экстрадировали в Молдову.

Как известно, в 2009 году после молдавских выборов оппозиция организовала акции протеста против правящей Коммунистической партии. В Кишиневе произошли столкновения и штурм правительственных зданий.

Власти Молдовы обвинили Стати в причастности к государственному перевороту. Из-за преследований и политических репрессий, организованных компартией, Стати запросил политическое убежище в Украине.

По его словам, тогда украинская сторона отказалась рассматривать его заявление и предоставить возможность оспаривания решения о выдворении из Украины. Несмотря на то, что в случае экстрадиции в Молдову, по его словам, он мог быть подвергнут попытке убийства.

Сейчас Стати хочет добиться от украинских властей изложить свою позицию по поводу тех событий. В случае урегулирования конфликта по обоюдному согласию сторон, Украина должна будет выплатить молдавскому бизнесмену денежную компенсацию и издержки расходов.

Отметим, семья Стати была инвестором нефтегазового сектора Казахстана. Они стали жертвами попытки казахских властей за бесценок получить активы. Но взамен молдавские бизнесмены потребовали возмещения предполагаемых убытков. Астана обвинения отвергла и, в свою очередь, обвинила предпринимателей Молдовы в мошенничестве.

В декабре 2013 года Арбитражный трибунал при Торговой палате Стокгольма частично удовлетворил требования семьи Стати на возмещение $ 500 млн. Полная сумма их исков составляла более $ 4 млрд.

В 2020-м Казахстан окончательно проиграл судебный процесс против молдавских бизнесменов. Стокгольмская Апелляционная палата отклонила жалобу Астаны, и теперь семье Стати казахская сторона должна возместить ущерб в размере $ 541 млн.

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